Россия готова принять участие в газопроводном проекте ТАПИ - Путин

21 декабря 2018 11:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Россия готова способствовать мирному процессу в Афганистане, приняв участие в газопроводном проекте Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend со ссылкой на сайт президента России, где опубликована речь президента Владимира Путина с итоговой конференции.

"Исходим из того, что афганский народ все-таки сможет договориться между собой, все политические силы, этнические группы смогут прийти к консенсусу. Мы настолько, насколько будем в состоянии, будем способствовать этому процессу, в том числе, развивая экономическое взаимодействие с Афганистаном, принимая участие в различных международных проектах, таком, например, как [магистральный газопровод] ТАПИ", - сказал Владимир Путин.

По его словам, проводятся переговоры с талибами.

"Может быть, это и неизбежно. Надо только понять предмет этих переговоров, и к чему они приведут. Если есть реальная сила, которая контролирует значительную часть территорий, с ней надо считаться, но тогда нужно делать это открыто, публично, и нужно, чтобы было понятно, о чем идет речь", - сказал российский президент.

Представители ООН ранее отмечали, что главным проектом, способным обеспечить устойчивые решения для регионов Центральной и Южной Азии, является проект газопровода ТАПИ. Напомним, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в апрельском интервью телеканалу Россия 24 сказал что газопровод ТАПИ - это большой проект, к участию в котором страна пригласила многих своих партнёров, в том числе российских. Было сказано также, что в вопросе энергобезопасности должны учитываться интересы производителя, транзитёра и потребителя.

Напомним, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале текущего года. Пакистан планирует начать работы в следующем году. «Туркменгаз» сообщал, что природный газ по трубопроводу ТАПИ достигнет Пакистана через два года. Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн «Туркменгаз» - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом, оценочной стоимостью в $7 миллиардов. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Общая протяженность газопровода ТАПИ, мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год, ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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