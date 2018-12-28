Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритеты экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили приоритетные направления двусторонних отношений стран, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информацию местного телеканала "Алтын Асыр".

Главы государств отметили наличие солидного потенциала для наращивания партнёрства в топливно-энергетическом комплексе, индустриальном секторе, транспортно-коммуникационной сфере, агропромышленном комплексе, претворения в жизнь масштабных совместных проектов.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, представляющим взаимный интерес. В связи с этим подчёркивалась неизменная приверженность двух стран согласованному взаимодействию и обоюдной поддержке в рамках ООН, СНГ и других международных организаций во имя обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

Согласно статистическим данным, в 2017 году товарооборот Узбекистана с Туркменистаном составил 177,3 миллиона долларов.

Две страны в апреле подписали контракты и меморандумы, предусматривающие совместные проекты общей стоимостью более 250 миллионов долларов США.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году. Официальный Ашхабад пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года. Узбекистану было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан. На данном этапе обсуждается и проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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