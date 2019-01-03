АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в этом году председательствует в СНГ, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сообщение туркменского правительства.

В Ашхабаде в конце мая запланировано заседание Совета глав правительств стран СНГ, а заседание Совета глав государств СНГ состоится 11 октября.

Приоритетными целями в концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году определены укрепление доверия между государствами, поддержка стабильности и безопасности, усиление политико-дипломатического взаимодействия, повышение уровня сотрудничества СНГ с международными организациями, в том числе с ООН и ОБСЕ, формирование условий для активизации торгово-экономического сотрудничества, интегрирования в мирохозяйственные связи, говорится в информации государственного информагентства "Туркмен довлет хабарлары".

Ключевыми сферами партнерского взаимодействия между странами СНГ названы энергетика, транспорт и коммуникации. Большое значение придается стимулированию культурных, гуманитарных, научных, образовательных, спортивных связей между государствами Содружества.

В 2012 году Туркменистан уже председательствовал в СНГ и провел в связи с этим около тридцати мероприятий.

Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из Соглашения о безвизовом режиме со всеми странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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