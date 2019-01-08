Туркменистан готовится к внедрению электронного правительства

АШХАБАД /Trend/ - Согласно Концепции развития цифровой экономики на 2019-2025 годы в Туркменистане планируется разработать систему «электронного правительства», сообщает Trend со ссылкой на информацию газеты «Нейтральный Туркменистан».



Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров Туркменистана.



Ожидается, что новая схема будет организована в ТЭК, химической и перерабатывающей отраслях, строительстве, транспорте, телекоммуникации, медицине, индустрии текстиля и агросектор.



Согласно проекту, внедрение электронного документооборота коснется всех регионов страны. Все эти меры должны способствовать оперативному решению вопросов управления и хозяйствования, улучшению контроля материально-технической части предприятий, содействовать повышению уровня обслуживания населения.



Ранее сообщалось, что новая система позволит оперативно и качественно отслеживать ход сезонных работ, обеспечит возможность постоянного контроля и оперативного принятия решений на уровне отраслевого министерства, а также администрации и агропредприятий.



Местные экономисты полагают, что внедрение электронного правительства будет способствовать повышению эффективности управления предприятием, даст возможность для оперативного контроля на всех стадиях управленческих бизнес-процессов, сокращения циклов прохождения документов и времени исполнения основных функций, оперативного поиска информации, необходимой для принятия управленческих решений.



Правительство Туркменистана обсуждает с ООН проект сотрудничества в области реформирования и укрепления механизмов госуправления, включая макроэкономическое регулирование, электронное правительство.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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