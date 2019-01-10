АБР поддерживает возможность подключения Туркменистана к центрально-азиатской энергосистеме

АШХАБАД / Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить грант в 4,5 миллиона долларов для поддержки расширения региональной торговли электроэнергией внутри центрально-азиатской энергетической системы (ЦАЭС), сообщает Trend со ссылкой на информацию банка.

Проект предусматривает изучение потенциального присоединения Туркменистана к ЦАЭС и дальнейшего расширения системы в Афганистан.

"С расширением региональной торговли энергией страны смогут удовлетворять местный спрос на электроэнергию и поставлять излишки соседям», - приводятся в информации слова Ашока Бхаргавы, директора отдела энергетики регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии.

Ожидается, что это улучшит региональную энергетическую безопасность и сократит углеродные выбросы при удовлетворении региональных потребностей на электроэнергию.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Иран, Афганистан. К 2020 году прикаспийская страна планирует производить электроэнергию до 27,4 миллиарда киловатт-часов и довести его объем к 2030 году до 35,5 миллиардов киловатт-часов.

Министерство энергетики Туркменистана сообщало, что имеются большие возможности для подачи туркменской электроэнергии в Таджикистан, Пакистан и Индию транзитом через Афганистан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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