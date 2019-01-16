Туркменистан и Беларусь обсудили консульские вопросы

16 января 2019 15:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встрече посла Беларуси Олега Табанюхова с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым, сообщает Trend со ссылкой на информацию посольства Беларуси в Туркменистане.

Стороны обменялись мнениями по консульским вопросам, актуальной проблематике реализации соглашения между правительствами двух стран о взаимных поездках граждан.

На встрече присутствовали консул Беларуси Владимир Пасюра и начальник консульского отдела МИД Туркменистана Аннамурат Алтыев. Темой состоявшихся переговоров стали также перспективы развития белорусско-туркменского сотрудничества по широкому спектру направлений, включая политическое, экономическое и гуманитарное, сказано в информации.

Напомним, что между странами подписаны и работают более 130 двусторонних документов, составляющих договорно-правовую базу многопланового сотрудничества. Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, заметно двустороннее сотрудничество в области образования.

Всего в белорусских учебных заведениях обучаются более 9000 граждан Туркменистана – наиболее крупное представительство из всех зарубежных стран.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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