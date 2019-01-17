Туркменистан заинтересован в изучении опыта ВТО по осуществлению контроля на границах

17 января 2019 15:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан заинтересован в изучении опыта ВТО по осуществлению контроля на границах.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию местного телеканала Алтын Асыр.

Стороны обменялись мнениями по вопросам активизации партнёрства. "Наша страна заинтересована в изучении опыта Всемирной таможенной организации по совершенствованию осуществления контроля на границах", - приводятся в информации слова главы государства.

Отмечалась необходимость охраны таможенных границ в борьбе с наркотрафиком и трансграничной преступностью. Туркменистан, располагающий современными инфраструктурными объектами, становится важной частью мировых торговых и транспортно-логистических систем.

В данной связи признано целесообразным проведение совместных семинаров, обмена опытом по таможенным программам, освоению и внедрению автоматизированных таможенных систем, говорится в комментарии государственного агентства Туркмен довлет хабарлары.

На встрече отмечалось значение принятого ранее соглашения о создании международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Lapis Lazuli). Данный коридор будет способствовать укреплению сотрудничества на пространстве, включающем регионы Центральной и Южной Азии, Каспийского и Черноморского бассейнов, Средиземноморья.

Напомним, что Туркменистан имеет сухопутную границу с Афганистаном, Ираном, Казахстаном, Узбекистаном и соседствует через Каспий с Азербайджаном, Ираном, Россией и Казахстаном.

Отметим, что продолжительный период в регионе зоной напряженности остается Афганистан, с которым Туркменистан имеет протяженную границу. Официальный Ашхабад выразил готовность предоставить свое политическое пространство для проведения под эгидой ООН межафганского мирного диалога. С территорией Афганистана связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что его реализация могла бы способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом от транзита.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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