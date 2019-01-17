Туркменистан подписал ряд документов с фондом ООН в области народонаселения

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась церемония подписания ряда документов между государственными учреждениями Туркменистана и фондом ООН в области народонаселения (United Nations Population Fund - UNFPA), сообщает Trend со ссылкой на информацию государственного информационного агентства «Туркмен довлет хабарлары».

В мероприятии приняли участие представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, образования, Академии государственной службы при президенте Туркменистана и UNFPA.

На данном этапе, Туркменистан и фонд ООН совместно осуществляют четвёртый план действий cтрановой программы по сотрудничеству на период 2016-2020 год. С UNFPA были подписаны рабочие планы проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья», «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» «Улучшение доступа молодёжи к знаниям о репродуктивном здоровье» «Использование данных о народонаселении для разработки национальных стратегий и планов устойчивого развития».

Также был подписан договор о софинансировании между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и UNFPA по укреплению службы репродуктивного здоровья мужчин.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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