Туркменистан готов провести международный семинар по упрощению таможенных процедур

17 января 2019 17:03 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане изучается вопрос проведения в 2019 году совместно с Всемирной таможенной организацией (ВТО) и United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) международного семинара по упрощению таможенных процедур для привлечения инвестиций, сообщает Trend со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи в МИД Туркменистана с генеральным секретарем ВТО Кунио Микурия.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркменистаном и ВТО. Было предложено разработать совместный план действий на 2019 год. Всемирная таможенная организация является межправительственной международной организацией со штаб-квартирой в Брюсселе, Бельгия. ВТО сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), а также борьба с коррупцией.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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