В Туркменистане назначен гендиректора Государственной страховой организации

22 января 2019 10:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Исполнение обязанностей генерального директора Государственной страховой организации Туркменистана возложено на заместителя генерального директора этого ведомства Довлетмырата Гулмырадова, сообщает Trend во вторник со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Занимавшая эту должность ранее Аннабиби Аманмедова была освобождена от нее, согласно указу президента, за серьёзные недостатки, допущенные в работе.

Государственная страховая организация Туркменистана (Туркменгосстрах) имеет широко разветвленную сеть по стране - более 40 отделений.

На данном этапе эта организация расширяет партнерские отношения с ведущими международными страховыми и перестраховочными компаниями, а также страховыми брокерами. В стране действует закон "О страховании", который регулирует систему отношений на страховом рынке, устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования и надзора за деятельностью в данной сфере

(Автор: Гусейн Гасанов)

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