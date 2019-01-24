В Туркменистане утверждена программа по снижению сейсмического риска

24 января 2019 09:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена программа по снижению сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана и план мероприятий по её реализации, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Документ подписан, "в целях обеспечения безопасных социально-бытовых, экономических и экологических условий для населения, проживающего в сейсмически опасных зонах страны, определения и учёта уровня сейсмической опасности, а также снижения влияния потенциально возможных землетрясений".

Министерству обороны, Академии наук, другим соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам Туркменистана предписано обеспечить реализацию вышеназванной программы.

Отметим, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

Сейсмическую активность на территории Туркменистана отслеживают более двадцати цифровых стационарных, десятки автономных, передвижных сейсмостанций. Один из таких мобильных установок размещен в пустыне Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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