Туркменистан и Франция готовы активизировать двусторонние визиты высокого уровня

25 января 2019 09:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Франции, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Французскую делегацию возглавила Флоранс Манжен, директор управления стран континентальной Европы МИД Франции.

В ходе встречи было предложено рассмотреть возможность организации в 2019 году официальных визитов на различных уровнях и проведение совместных мероприятий, сказано в информации. Была подчеркнута важность активизации двусторонних визитов на уровне глав государств, а также укрепления межправительственных и межпарламентских связей.

Стороны отметили значимость развития финансово-банковского сотрудничества, продвижение деятельности французских компаний в Туркменистане.

Отметим, что бизнес Франции на туркменском рынке представлен в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика. Две страны заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу.

Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении. К разработке углеводородных ресурсов туркменской части Каспия и изучению возможностей транспортировки газа в Европу проявляют интерес Total и Gas de France. С правительством Туркменистана подписала соглашение французская Schneider Electric в рамках консорциума с бельгийской Enex по обеспечению энергообеспечения туркменской столицы. Кроме того, Thales Alenia Space осуществила проект строительства первого национального искусственного спутника Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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