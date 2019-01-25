В Баку откроется выставка туркменских ковров, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана (ФОТО)

25 января 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках расширения и активизации сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой в культурно-гуманитарной сфере и культурного взаимообмена между двумя братскими народами, а также в целях выполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне, с 15 по 18 февраля 2019 года в городе Баку в Азербайджанском музее ковра состоится Выставка туркменских ковров ручной работы, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана, организуемая Министерством текстильной промышленности Туркменистана совместно с Азербайджанским музеем ковра при организационной поддержке Посольства Туркменистана в Баку и Министерства культуры Азербайджанской Республики.

На выставке будут представлены туркменские чистошерстяные ворсовые ковры ручной работы различных цветов, орнаментов, узоров и расцветок. Отличительной особенностью туркменских ковров является изумительная красота и долговечность, которые заложены в традициях ковроткачества. За многовековую историю своего существования ковровое искусство туркмен достигло высокого совершенства художественной выразительности узоров. В узорах туркменских ковров заложена история происхождения туркменского народа, его философия и мировоззрение.

Широкий ассортимент производимой в Туркменистана текстильной продукции также будет представлен на выставке. Посетители выставки смогут ознакомиться с высококачественной текстильной продукцией Туркменистана как постельное белье из различных видов ткани, трикотажные и махровые изделия, джинсовая продукция, национальная ткань кетени, панбархатный и штапельные ткани. Представленная на выставке вся текстильная продукция изготовлена из 100% натурального хлопка и 100% натурального шёлка, произведённого в Туркменистане. Следует отметить, что туркменские ковры и текстильные изделия пользуются широкой популярностью и большим спросом на мировом рынке.

Небольшая экспозиция отведена для национальных ювелирных украшений ручной работы. Туркменские ювелирные изделия – важная составная часть национальной культуры. Выполненные народными мастерами уникальные женские украшения имеют почти сотню разновидностей и широко известны во всем мире. Следует отметить, что для этих изделий характерны основательность, сочетание четкой симметричности форм с плавными линиями орнамента. Особый колорит им придают вставки из сердолика, издревле считающемся камнем, приносящим счастье, здоровье, благополучие. В состав коллекции украшений входят тумар-брошка, билезик-браслет, серьги, кольца, способ изготовления которых также уходит глубоко в историю.

Национальный колорит выставки предаст специально установленная туркменская юрта под названием «Ак ой» внутри которой также будут представлены экспонаты выставки.

Министерство текстильной промышленности Туркменистана и Азербайджанский музей ковра приглашает всех жителей и гостей города Баку посетить Выставку туркменских ковров ручной работы, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана и воочию познакомится с богатым культурным наследием туркменского народа.

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