В Туркменистане усилена роль Госслужбы по экономическим преступлениям

26 января 2019 11:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственная служба по экономическим преступлениям Туркменистана объединена с МВД страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента.

Документ принят "в целях усиления борьбы с экономическими преступлениями, совершенствования деятельности правоохранительных органов". МВД Туркменистана поручено принять соответствующие меры для надлежавшей организации деятельности нового структурного подразделения.

Напомним, что Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями была сформирована в 2017 году, "в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию". На одном из заседаний правительства, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поднял вопрос подбора и расстановки кадров на руководящие должности. По мнению главы государства, об актуальности этой темы говорили вскрытые в последние годы факты взяточничества и коррупции в среде ответственных государственных служащих.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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