Назначен новый посол Грузии в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Грузии в Туркменистане с 15 февраля возглавит Мамука Мурджикнели, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Дипломат заменит Георгия Каралашвили, который занимает этот пост с 2014 года.

Напомним, что в декабре 2018 года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Саломе Зурабишвили в связи с её вступлением в должность президента Грузии. В своём послании глава государства, дав высокую оценку развитию дружественных отношений между странами, выразил уверенность в дальнейшем наращивании и укреплении двусторонних связей в интересах народов Туркменистана и Грузии.

Официальный Тбилиси ранее обращал внимание на то, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей с Каспийского бассейна и Средней Азии. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа.

Кроме того, Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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