В Туркменистане ведут работу по совершенствованию Положения о радиоэлектронных средствах

АШХАБАД /Trend/ - На заседании правительства Туркменистана был представлен отчет об осуществляемой работе по совершенствованию Положения о радиоэлектронных средствах и высокочастотных устройствах, сообщает Trend со ссылкой на газету «Ватан».

С принятием закона Туркменистана «О радиочастотном спектре» возросла роль современных систем связи и телекоммуникаций в динамичном социально-экономическом развитии государства. В частности, предпринимаются комплексные меры по расширению перечня услуг сотовой связи и интернета, улучшению их качества, модернизируются городские и сельские телефонные станции, сказано в информации. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что радиочастотный спектр является национальным ресурсом Туркменистана.

В условиях перехода Туркменистана к рыночной системе хозяйствования важно грамотно использовать современные цифровые технологии, приводятся в информации слова главы государства. Радиочастотный спектр – совокупность радиочастот в пределах, установленных Международным союзом электросвязи, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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