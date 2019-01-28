Ашхабад и Тегеран обсудили таможенные и консульские вопросы

АШХАБАД /Trend/ - В Тегеране состоялось 14-е заседание межправительственной комиссии между Ираном и Туркменистанам по консульским, пограничным и таможенным вопросам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Иранскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел этой страны Панахи Азар.

Стороны рассмотрели вопросы активизации механизма взаимодействия в консульских вопросах и в сфере обмена информацией между правоохранительными органами двух стран. Кроме того, затрагивались вопросы налаживания эффективного управления на пограничных и таможенных пропускных пунктах. В Тегеране также состоялись политические консультации.

Стороны особо отметили важные вопросы межгосударственного сотрудничества в области энергетики, транспорта и торговли и обсудили широкий спектр задач в данных направлениях, сказано в информации МИД Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что Иран является третьим по значимости внешнеторговым партнёром Туркменистана. Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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