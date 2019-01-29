В Туркменистане будет создана межведомственная комиссия по земельным участкам

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане создается межведомственная комиссия по выбору земельных участков для возведения запланированных населенных пунктов, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Документ принят "в целях улучшения социально-бытовых условий жизни населения". Президент Гурбангулы Бердымухамедов накануне, обращаясь к правительству, акцентировал внимание на том, что "ключевыми критериями при проведении строительных работ являются обеспечение их высокого качества и завершение в установленные сроки, органичное сочетание традиций национального зодчества и передового мирового опыта",- пишет во вторник газета «Нейтральный Туркменистан».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.