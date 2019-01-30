В Туркменистане преобразовано национальное космическое агентство

30 января 2019 09:57 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Национальное космическое агентство при президенте Туркменистана преобразовано в Космическое управление агентства "Türkmenaragatnaşyk" (Туркменсвязь), сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны. "Türkmenaragatnaşyk" находится в ведении вновь сформированного министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

Документом предписано обеспечить подготовку и утверждение в установленном порядке проекта положения о космическом управлении агентства «Türkmenaragatnaşyk».

Отметим, что решение о создании национального космического агентства при президенте страны было принято в мае 2011 года. Одновременно, было учреждено акционерное общество закрытого типа - "Türkmen hemrasy" (Туркменский спутник).

Туркменистан запустил в 2015 году при помощи американской компании SpaceX с мыса Канаверал (Флорида, США) свой первый телекоммуникационный спутник "ТуркменАлем 520Е", чтобы приступить к космическим исследованиям. Согласно контракту спутник построила французская Thales Alenia Space. Аренду орбитальной точки предоставила Space Systems International-Monaco S.A.M. "Туркмен Алем 52.0Е" располагает тремя антеннами, которые могут охватывать своим вещанием часть Европы, Африки и Азии - территорию, где проживают более чем 1,2 миллиарда человек. Географическое положение Туркменистана позволяет стране при наличии искусственного спутника, охватывающего значительные территории, выступать как транзитная страна в вещании каналов Европы и Азии.

Как считают местные специалисты, запуск на околоземную орбиту собственного спутника - экономически выгодный шаг. С помощью космических исследований можно будет более эффективно вести поиск полезных ископаемых, в том числе и богатых на нефть и газ пластов, осуществлять мониторинг сельскохозяйственных площадей. Перед Туркменистаном стоит задача - изучение своей территории с геологической точки зрения, наблюдение за состоянием объектов нефтегазовой добычи страны, агропрома, охраняемых природных объектов и археологических достопримечательностей, а также наглядно и оперативно фиксировать экологические катаклизмы, снижение стока рек и засоление их дельт, скопление стадных животных, имеющих статус "краснокнижных", их миграцию.

Спутник связи осуществляет все виды услуг связи - теле- и радиовещание, интернет-услуги, телефонная связь, видеоконференции, дистанционное обучение, дистанционная медицина, информационная сеть. У спутника - 38 транспондеров. По некоторым оценкам, климатические условия страны являются одними из лучших на планете для проведения астрономических наблюдений. В частности, прозрачность атмосферы, благоприятный ветровой режим, освещенность позволяют в течение года вести более двух тысяч часов наблюдений за космическими объектами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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