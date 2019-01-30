ЕБРР консультирует Туркменистан в вопросах торговли и экспорта

30 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проведет в Ашхабаде семинар «Передовые практики экспорта и торгового финансирования», сообщает Trend в среду со ссылкой на информацию Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Мероприятие будет проведено при поддержке также посольства Великобритании. Британская Crown Agents проведет курс для местных предпринимателей - руководителей производственных предприятий и менеджеров по экспорту.

В ходе тренинга будет представлена информация о возможностях расширения поставок своей продукции на зарубежные рынки, способах управления экспортными операциями и оценке конъюнктуры и рисков, связанных с международной торговлей. Практические интерактивные занятия, а также индивидуальные консультационные сессии помогут предпринимателям разработать стратегию роста экспорта и план действий, соответствующий их бизнес-стратегии и целям, сказано в информации СППТ.

По данным на июнь 2018 года, ЕБРР инвестировал более 250 миллионов евро в различные отрасли экономики Туркменистана в рамках 65 инвестиционных проектов по всей стране, а также поддержал более чем 200 предприятий в рамках консультационных проектов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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