В Туркменистане начался процесс выдвижения кандидатов на дополнительные выборы в парламент

30 января 2019 17:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане в среду начался процесс выдвижения кандидатов на дополнительные выборы в Меджлис (парламент) Туркменистана для замещения выбывших депутатов, сообщает Trend со ссылкой на ЦИК страны.

Регистрация будет осуществляться с 9 февраля по 5 марта. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года. В ряду первостепенных задач, ЦИК определил обеспечение прозрачности и широкой альтернативности выборов, а также проведение разъяснительной работы среди населения.

По Конституции Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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