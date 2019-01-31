В Туркменистане утверждены топ-менеджеры транспортной отрасли

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил ряд кадровых решений в связи с созданием министерства промышленности и коммуникаций, в которое были включены транспортные агентства, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованные документы.

Отметим, что формы собственности этих агентств были изменены, они преобразованы в акционерные общества и приватизируются.

Так, постановлением президента утверждено решение общего собрания акционеров агентства «Türkmenhowaýollary» (Туркменские воздушные линии) об избрании Доврана Сабурова председателем этого агентства. Также утверждены решения общего собрания акционеров агентства «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) об избрании Байрамгелди Овезова председателем; общего собрания акционеров агентства «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) - об избрании Азата Атамырадова председателем; общего собрания акционеров агентства «Türkmenawtoulaglary» (Туркменкие автодороги) - об избрании Ораздурды Суханова председателем. Ранее все вышеуказанные руководители возглавляли соответствующие ведомства государственного подчинения.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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