Ашхабад и Киев обсудили перспективы партнерства в области миграции

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Украины Валентином Шевалевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на информацию туркменского ведомства.

Состоялся обмен мнениями о перспективах партнерства в области миграции. "Туркменистан на протяжении многих лет успешно сотрудничает с украинскими компании и развивает взаимовыгодное сотрудничество с украинскими партнерами", - сказано в информации.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии, сказано на сайте украинского посольства в Ашхабаде.

Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству на территории Туркменистана масштабных инфраструктурных объектов общегосударственного значения, сооружению сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей, экспортируют в Туркменистан продукцию различного назначения, предоставляют услуги.

Главные статьи экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Импорт из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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