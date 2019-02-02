ВВП Туркменистана значительно вырос в 2018 году

2 февраля 2019 08:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Рост внутреннего валового продукта (ВВП) Туркменистана по итогам 2018 года составил 6,2 процента, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на итоговом правительственном совещании, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Turkmenistan.

Построены и сданы в эксплуатацию 1 тысяча 704 объекта стоимостью около 10 миллиардов долларов США.

В информации государственного агентства Туркмен довлет хабарлары сказано, что по итогам прошлого года темпы роста произведённой продукции в сравнении с 2017 годом выше на 5 процентов. Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования за 2018 год составил 40,3 миллиарда манатов, из которых 63,7 процента было отпущено на возведение зданий производственного, а 36,3 процента – социально-культурного назначения.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в иранском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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