В Туркменистане назначен министр текстильной промышленности

АШХАБАД /Trend/ - Министром текстильной промышленности Туркменистана назначен Ресул Реджепов, соообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Заместитель министра текстильной промышленности Огулхаджат Ишангулыева освобождена от временного исполнения обязанностей министра текстильной промышленности.

В Туркменистане ежегодно выращивается более одного миллиона тонн хлопка, что и служит сырьевой базой для развития текстильной индустрии. Здесь перерабатывается до 70 процентов выращиваемого сырья.

Текстильная индустрия Туркменистана представлена широким экспортным ассортиментом – от хлопкового волокна и пряжи до готовых швейных и трикотажных изделий, которые производят крупнейшие в Центральной Азии комплексы, расположенные в столице и во всех регионах страны.

Существенную часть поставляемой за рубеж продукции Туркменистана составляют изделия домашнего текстиля, спортивной и джинсовой одежды, выпускаемые под всемирно известными торговыми марками Puma, Wal-Mart, Bershka, Pool&Bear, River Island, Cosco.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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