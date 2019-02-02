В Туркменистане назначен министр промышленности и коммуникаций

АШХАБАД /Trend/ - Министром промышленности и коммуникаций Туркменистана назначен Тахырберди Дурханов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

Данное ведомство было сформировано на днях и в его ведение перешли министерство промышленности, министерство железнодорожного транспорта, министерство автомобильного транспорта, министерство связи, государственная служба морского и речного транспорта, служба "Türkmenhowaýollary" (Туркменские воздушные пути).

Соответственно, эти учреждения были переименованы в агентства "Türkmensenagat" (Туркменпром), "Türkmendemirýollary" (Туркменские железные дороги), "Türkmenawtoulaglary" (Туркменское автодороги), "Türkmenaragatnaşyk" (Туркменсвязь), "Türkmendenizderýaýollary" (Туркменские морские и речные пути) и "Türkmenhowaýollary" (Туркменские воздушные пути).

Отметим, что формы собственности этих агентств данного министерства были изменены, они преобразованы в акционерные общества и поэтапно приватизируются.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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