Глава Туркменистана назначил региональных кураторов

4 февраля 2019 08:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении ряда вице-премьеров ответственными кураторами за регионы страны, сообщает Trend со ссылкой на обнародованные документ.

Куратором по Ахалскому велаяту (области) назначен Чары Гылыджов; по Балканскому велаяту - Мамметхан Чакыев; по Дашогузскому велаяту - Гочмырат Мырадов; по Лебапскому велаяту - Мыратгелди Мередов; по Марыйскому велаяту - Эсенмырат Оразгелдиев; по городу Ашхабаду - Дадебай Амангелдиев.

В Туркменистане осуществляется Национальная программа по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов и этрапских (районных) центров на период до 2020 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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