В Ашхабаде на региональном уровне обсудили вопросы содействия Афганистану

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча технических групп по Мерам укрепления доверия «Региональные инфраструктуры» стран-участниц Стамбульского процесса по Афганистану, сообщает Trend в четверг со ссылкой на соорганизатора мероприятия - офис ОБСЕ в Ашхабаде.

В информации приводятся слова главы данного центра ОБСЕ Натальи Дрозд о том, что ОБСЕ готова использовать свои механизмы, основанные на комплексном подходе к безопасности, в целях поддержания устойчивого диалога по имеющимся и запланированным инфраструктурным проектам, а также для содействия переговорам по вопросам, касающимся мер укрепления доверия, таким как безопасность инфраструктуры и содействие торговле на новых торгово-транспортных маршрутах.

Участники встречи отметили значимость эффективного осуществления различных крупномасштабных и локальных экономических проектов в регионе для содействия социально-экономической стабильности, безопасности и дальнейшему процветанию региона.

Отметим, что Стамбульский процесс был создан в качестве платформы для регионального диалога и партнёрства по содействию сотрудничеству между Афганистаном и соседними странами в областях безопасности, политики и экономики. Участниками Стамбульского процесса являются Афганистан, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты. Проект включает в себя крупномасштабные региональные инициативы, такие как строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и торгово-транспортный коридор Lapis Lazuli.

Содействие в организации встречи технических групп оказано в рамках компонента внебюджетного проекта центра ОБСЕ, финансируемого Великобританией.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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