Россия поставляет Туркменистану газовые счетчики

9 марта 2019 08:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - «Арзамасский приборостроительный завод» отгрузило первую партию промышленных газовых счетчиков в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-служба предприятия.

Приборы будут установлены на газораспределительные станции государственной теплоснабжающей организации.

Сотрудничество акционерного общества «АПЗ» с Туркменистаном началось в 2017 году.

В информации приводится комментарий руководителя отдела продаж АПЗ Михаила Сурнина. По его словам, в Туркменистане развитая газотранспортная сеть, потому потребность в промышленных счетчиках газа здесь высокая. Кроме того, с 1 января текущего года правительство Туркменистана приняло решение об обязательном оснащении жилого фонда приборами учета энергоресурсов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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