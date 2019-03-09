Делегация Туркменистана обсудит в Пакистане газопроводный проект ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 11-13 марта 2019 года посетит Пакистан, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

В Исламабаде планируется проведение политических консультаций, а также ряда двусторонних встреч. Предметом обстоятельного обсуждения станут вопросы, связанные с активизацией работ по реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сказано в информации.

Будут также рассмотрены аспекты сотрудничества в области электроэнергетики и сфере телекоммуникаций, в том числе касающиеся претворения в жизнь проектов прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Одним из приоритетных направлений партнёрства определён сектор транспорта. В данном контексте планируется обсуждение вопросов создания нового транспортного коридора при задействовании возможностей выхода через Каспийское море на Европу, с использованием транзитного потенциала Афганистана, Туркменистана и Пакистана. Напомним, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале текущего года.

Пакистан планирует начать работы в этом году. Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, государственный концерн «Туркменгаз» - владеющий контрольным пакетом акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Общая протяженность газопровода ТАПИ, мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год, ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.