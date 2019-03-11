В Ашхабаде обсудят соглашение о сотрудничестве по поисково-спасательным работам на Каспии

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в понедельник начинаются переговоры с представителями прикаспийских государств по обсуждению межправительственного соглашения о сотрудничестве в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Организаторами мероприятия, которое продлится до 13 марта, выступают МИД, Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при Президенте страны.

Напомним, что данный вопрос обсуждался на саммите глав прикаспийских государств в Актау (Казахстан) в августе 2018 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил тогда на форуме, что предстоит продвинуться в деле имплементации положений соглашения о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

"Принимая во внимание тот факт, что большая часть акватории Каспия является общим водным пространством, необходима дальнейшая работа в данном направлении. Механизм реагирования также выступает важным компонентом в поисково-спасательных работах на море. В этом аспекте приобретает особую актуальность разработка пятистороннего соглашения в сфере поиска и спасения на Каспии", - подчеркнул глава Туркменистана.

Отметим, что Каспий омывает побережья Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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