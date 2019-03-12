Туркменистан и Канада готовят деловые переговоры в верхах

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Канады Кристофером Кутером, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство. Туркменская сторона отметила важность развития отношений со странами Северной Америки.

"В этом контексте стороны рассмотрели возможности организации первых взаимных визитов на высшем уровне", - сказано в информации.

Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере торговли и экономики, образования, охраны природы, а также превентивной и водной дипломатии. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам партнерства в рамках международных организаций. Стороны высказали предложения по объединению усилий в борьбе с такими международными вызовами, как терроризм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков. Отметим, что приоритетным направлением сотрудничества двух стран являются энергетика и транспорт.

В частности, нефтегазовая Buried Hill ведет разведочное бурение на туркменском шельфе Каспия. Давним партнером является Thermo Design Engineering Ltd, которая проводит работы на газовых месторождениях в восточном регионе Туркменистана. Национальный авиаперевозчик приобретает пассажирские авиалайнеры Challenger производства авиастроительной компании "Bombardier".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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