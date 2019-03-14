Президент Республики Корея посетит Туркменистан

АШХАБАД /Trend/ - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит с визитом Туркменистан в апреле 2019 года, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данный вопрос обсуждался в ходе политических консультаций, которые прошли в Ашхабаде с участием замминистра иностранных дел Республики Корея Юн Сун-Гу. На встрече был отмечен высокий уровень отношений между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Корейская сторона отметила, что развитие связей с Туркменистаном является одним из приоритетов внешней политики президента Республики Корея, который намеревается посетить Туркменистан в предстоящем месяце, сказано в информации.

В ходе встречи были рассмотрены проекты документов, которые предполагается подписать в рамках этого визита.

На встрече обсуждались также возможности дальнейшего развития деятельности корейских компаний в Туркменистане, которые активно участвуют в проектах по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов в стране. Стороны отметили значение деятельности межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, последнее заседание которой прошло в начале года.

Ранее сообщалось, что Туркменистан намерен расширить сотрудничество с Экспортно-импортным банком Кореи (KEXIM) и Корейской торговой страховой корпорацией (KSURE) в области финансирования проектов, которые будут реализовываться в Туркменистане корейскими компаниями.

Отметим, что Сеул рассчитает на партнёрство с Туркменистаном в таких сферах, как разработка газовых месторождений, создание нефтехимической и газовой инфраструктуры и модернизация промышленности.

LG и Hyundai с японской TOYO недавно реализовали проект стоимостью 3,4 миллиарда долларов по строительству комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в поселке Киянлы. До этого LG и Hundai на сервисных условиях выполнили крупный проект по освоению месторождения Галкыныш, располагающего крупнейшими в Туркменистане запасами газа. Данный консорциум также получил крупный проект на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши.

По данным туркменской стороны, общий товарооборот Туркменистана и Южной Кореи за последние годы вырос с 200 миллионов до почти двух миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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