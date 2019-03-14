Ашхабад и Анкара провели политические консультации

14 марта 2019 11:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Анкаре состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Турции, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Турецкую сторону возглавил посол Йонет Джан Тезель, глава департамента двусторонних политических связей МИД этой страны. Стороны в ходе встречи затронули перспективы торгово-экономического сотрудничества и возможности проведения очередного заседания межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также были рассмотрены региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках визита были обсуждены и вопросы, связанные с взаимными поездками граждан.

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: здесь зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительства, энергетики, транспорта, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты. Ашхабад и Анкара выражают готовность в расширении энергетического сотрудничества. Турция заявляет о свой готовности содействовать вопросу вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию, один из вариантов - по дну Каспия через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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