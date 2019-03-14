Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана проведет в Ашхабаде выставку

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 16-17 марта 2019 года состоится ежегодная выставка достижений Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Форум нацелен на обеспечение действенной платформы для обмена опытом, установление прямых деловых контактов, расширение рынка сбыта и реализацию экспортных предложений местных товаропроизводителей, сказано в информации.

Об участии в смотре заявили около двухсот экспонентов, в том числе 20 предприятий частного бизнеса, которые впервые представят свою продукцию и услуги. В рамках выставки состоится конференция, посвященная государственно-частному партнёрству по вопросам развития инноваций и улучшения делового климата, реализации крупных проектов, создании высокотехнологичных производств и освоении новых рынков. Напомним, что СППТ, объединяющий свыше 20 тысяч бизнесменов был создан в 2008 году.

Доля частного сектора экономики во внутреннем валовом продукте (ВВП) Туркменистана, без учёта топливно-энергетического комплекса составляет на данном этапе более 60 процентов. Меджлис (парламента) Туркменистана ведет подготовку закона о государственно-частном партнёрстве.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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