Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум

15 марта 2019 10:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась встреча посла Беларуси Олега Табанюхова с вице-премьером Туркменистана Мамметханом Чакыевым, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на посольство Беларуси.

Достигнута договоренность об организации белорусско-туркменского бизнес-форума в рамках заседания межправительственной комиссии, которое пройдет в Ашхабаде в этом году, сказано в информации.

Сроки проведения бизнес-форума уточняются. Мероприятие нацелено на эффективную реализацию новых планов и проектов, направленных на развитие сотрудничества между странами по широкому спектру направлений.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области торговли товарами и услугами.

Напомним, что между двумя странами подписано более 130 документов, составляющих договорно-правовую базу взаимоотношений.

Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.

Самым крупным совместным проектом является строительство в Лебапском велаяте (области) Туркменистана горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Возведенный к марту 2017 года "Белгорхимпромом" комплекс стоимостью более одного миллиарда долларов США рассчитан на производство 1 миллиона 400 тысяч тонн удобрений в год.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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