В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проект соглашения о научных изысканиях в Каспийском море

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана проходит первое заседание уполномоченных представителей Прикаспийских государств по согласованию проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В качестве организаторов выступают МИД и Госпредприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. В мероприятии принимают участие эксперты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ) в своем комментарии отмечает, что «сегодня вся экономическая деятельность на Каспии нуждается в строгом научном сопровождении, должна опираться на целостное восприятие происходящих природных и антропогенных процессов, систему мониторинга и прогнозирования". Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с мировым океаном и имеет климатообразующее значение. Каспий также уникален тем, что сохранил разнообразную реликтовую флору и фауну, в том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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