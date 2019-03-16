Король Бахрейна посетит с официальным визитом Туркменистан

16 марта 2019 10:32 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственный визит в Туркменистан короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы запланирован на 17-19 марта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства страны. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил значение предстоящих переговоров на высшем уровне для активизации туркмено-бахрейнского взаимодействия. По итогам визита планируется подписание солидного пакета документов, призванных укрепить нормативно-правовую базу межгосударственных отношений, придать им качественно новый импульс, сообщает госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Соответствующая работа проводится по реализации двусторонних проектов в инвестиционной, банковской, нефтегазовой сферах, химической промышленности, по наращиванию торгово-экономических связей, стимулированию культурно-гуманитарных контактов.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в декабре 1995 года. В феврале 2011 года президент Туркменистана посетил Бахрейн с официальным визитом, по итогам которого был подписан ряд документов, заложивших основу для сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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