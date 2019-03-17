Туркменистан и Бахрейн провели деловые переговоры

17 марта 2019 08:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в субботу состоялся туркмено-бахрейнский бизнес-форум, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, а также организаций и компаний частного сектора двух стран.

Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишанов и министр промышленности, коммерции и туризма Бахрейна Зайед Р.Аль-Заяни отметили наличие большого потенциала для развития торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Бахрейном, сказано в информации.

С туркменской стороны выступили главы госконцерна «Туркменгаз», министерства энергетики Туркменистана, торгово-промышленной палаты и государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

Со стороны Бахрейна выступили главы национального нефтегазового управления, национальной газовой компании, министерства по электроэнергии и водным ресурсам, торгово-промышленной палаты и центрального банка королевства. Стороны обозначили приоритетные направления сотрудничества, в частности, в нефтегазовой, строительной, транспортно-коммуникационной, банковской и пищевой отраслях. Также было отмечено, что наличие у Туркменистана и Бахрейна топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, их выгодное географическое положение служат удобной платформой для расширения двустороннего и регионального сотрудничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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