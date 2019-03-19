Великобритания и Турция приобретают в Туркменистане нефтепродукты

19 марта 2019 09:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 52 сделки, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Турции, Афганистана, Гонконга закупили гидроочищенное дизельное топливо, автобензин, дизельное топливо и тяжёлый вакуумный газойль.

Помимо этого, были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, пряжа хлопчатобумажная и смесовая. Страны-покупатели: Россия, ОАЭ, Турция, Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан. Общая сумма сделок превысила 87 миллионов 416 тысяч долларов США.

Участниками биржевых торгов могут быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.

Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

Цены на некоторую продукцию, выставленную на торгах изменяются ежедневно и устанавливаются согласно международным котировкам - по хлопку, согласно Ливерпульскому информационному агентству «Cotton Outlook» и по нефтепродуктам, согласно информационному агентству «Platts».

(Автор: Гусейн Гасанов)

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