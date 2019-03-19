Туркменистан и Бахрейн подписали пакет межправдокументов

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде по завершении туркмено-бахрейнских переговоров в верхах состоялось подписание ряда двусторонних документов, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Церемония прошла в присутствии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль Халифы, который находится с госвизитом в стране.

Стороны заключили межправительственные меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта, электронного правительства и между Центробанками двух стран.

Также были подписаны документы в сфере культуры, образования, туризма и спорта и соглашение о взаимном безвизовом режиме для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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