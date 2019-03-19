Прикаспийская выставка инновационных технологий пройдет в Авазе

19 марта 2019 10:22 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Международная выставка инновационных технологий прикаспийских государств пройдет на туристическом курорте Аваза 12-13 августа, сообщает Trend во вторник со ссылкой на организатора - Торгово-промышленную палату Туркменистана.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Каспийского моря, отмечаемому 12 августа, пройдет при содействии МИД Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан готовится к проведению в 2019 году и первого Каспийского экономического форума.

В Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефтехимическая компания из Байхрейна подписала соглашения с Туркменистаном
Энергетика 11:13
Великобритания и Турция приобретают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 09:09
Туркменистан и Бахрейн подписали пакет межправдокументов
Туркменистан 09:07
В Туркменистане аккредитован дипломат из Бенина
Туркменистан 08:52
Ашхабад пригласил Бахрейн к участию в газопроводном проекте ТАПИ
Туркменистан 08:19
Туркменистан и Бахрейн провели деловые переговоры
Туркменистан 17 марта 08:40
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют во всенародном празднестве по случаю Новруза
Политика 11:43
Узнаем нашу страну: из Нахчывана в Баку (ФОТО)
Культура 11:33
В Азербайджане предложены изменения в закон о госреестре недвижимости
Общество 11:31
Весенние сюжеты в Баку
Культура 11:30
В ДТП с участием автобуса в Баку пострадали два человека
Происшествия 11:23
Минобороны Японии намерено увеличить дальность противокорабельных ракет
Другие страны 11:17
Глобальный Бакинский форум является важной платформой для диалога - депутат
Точка зрения 11:13
Нефтехимическая компания из Байхрейна подписала соглашения с Туркменистаном
Энергетика 11:13
C 70-летней историей в будущее! (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 11:08