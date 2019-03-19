Прикаспийская выставка инновационных технологий пройдет в Авазе

АШХАБАД /Trend/ - Международная выставка инновационных технологий прикаспийских государств пройдет на туристическом курорте Аваза 12-13 августа, сообщает Trend во вторник со ссылкой на организатора - Торгово-промышленную палату Туркменистана.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Каспийского моря, отмечаемому 12 августа, пройдет при содействии МИД Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан готовится к проведению в 2019 году и первого Каспийского экономического форума.

В Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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