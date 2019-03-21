В Туркменистане проводится досрочное голосование на парламентских выборах

21 марта 2019 15:08 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане, в четверг по отдельным избирательным округам проводится досрочное голосование на выборах в Меджлис (парламент) для замещения выбывших депутатов, сообщает Trend со ссылкой на ЦИК страны.

Данная процедура, согласно Избирательному кодексу страны, предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов - 31 марта - не сможет прийти на избирательный участок.

Мониторинг выборов осуществляют национальные наблюдатели, назначенные политическими партиями, общественными организациями и самими кандидатами.

По Конституции, Меджлис (парламент) принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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