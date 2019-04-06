В Ашхабаде проведут международную торговую ярмарку

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде 13-14 апреля 2019 года состоится международная выставка-ярмарка и конференция «Торговля и услуги - 2019», сообщает Trend со ссылкой на организатора - торгово-промышленную палату Туркменистана.

Поддержку мероприятию окажет министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. На выставке будут представлены новые методы, внедряемые в деятельность магазинов, рынков, торговых центров, организацию работы точек общественного питания и бытовых услуг. Обширная экспозиция нацелена на продвижение местной продовольственной и промышленной продукции на внешние рынки.

В рамках выставки планируется провести международную конференцию. С туркменской стороны примут участие представители учреждений комплекса торговли, предприятий производственного сектора, специалисты в области экспорта, а также Союз промышленников и предпринимателей страны. В ходе конференции будет обсуждён передовой опыт в сфере торговли и услуг, в том числе вопросы её цифровизации, внедрения электронных систем, современных методов организации интернет-магазинов, инновационных маркетинговых разработок, сказано в информации.

Отметим, что в Туркменистане проводится индустриализация, направленная на увеличение объёмов производства импортозамещающей продукции и развитие экспорта.

На данном этапе продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и в иранском направлении. Туркменистан пытаясь преодолеть валютный дефицит ищет новые экспортные маршруты газа и проводит масштабную диверсификацию экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.