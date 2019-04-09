В Ашхабаде проходит Европейская конференция ВОЗ высокого уровня

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде во вторник начала свою работу двухдневная Европейская конференция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокого уровня по неинфекционным заболеваниям, сообщает Trend со ссылкой на ВОЗ.

В Европейском регионе ВОЗ представлены 53 государства.

Ожидается, что итогом конференции станет принятие дорожной карты для выполнения глобальных и региональных обязательств на уровне стран путем реализации межсекторальных мер силами многочисленных заинтересованных сторон в различных сферах, сказано в информации.

Отметим, что первая Европейская конференция высокого уровня по неинфекционным заболеваниям состоялась в Ашхабаде в декабре 2013 года.

Европейский регион давно является лидером в борьбе с неинфекционными заболеваниями, отмечает ВОЗ. Но при этом нужно добиться большего прогресса в решении таких проблем, как употребление табака, алкоголизм, ожирение, нездоровый рацион питания, недостаточная физическая активность, гипертензия и диабет. Регион добился успехов в обеспечении ежегодного снижения на 1,5 процента показателя преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических болезней органов дыхания.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.