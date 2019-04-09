В Туркменистане зафиксировано рекордное снижение числа курильщиков

АШХАБАД /Trend/ - Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), процент курильщиков в Туркменистане на 2018 год составлял 3,4 процента, что является лучшим показателем не только в Европейском регионе, но и в мире, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Ранее сообщалось, что в 2016 году уровень курения в прикаспийской стране составлял 8,3 процента населения. Напомним, что Туркменистан намерен к 2025 году стать страной, свободной от табака.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака была принята 21 мая 2003 года на Всемирной ассамблее здравоохранения и вступила в силу 27 февраля 2005 года. Туркменистан ратифицировал этот международный документ в 2011 году. Туркменистаном принят национальный план действий по борьбе против табака, включающий в себя ряд направлений - повышение информированности населения в данном вопросе, укрепление соответствующего законодательства и правил, регулирующих продажу табачных изделий несовершеннолетним, укрепление сотрудничества с международными организациями.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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