В Ашхабаде проходит Европейская конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

БАКУ /Trend/ - В Ашхабаде проходит Европейская конференция ВОЗ высокого уровня по неинфекционным заболеваниям на тему «Решить задачи по борьбе с неинфекционными заболеваниями для достижения Целей устойчивого развития в Европе», сообщает Trend в среду со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

Как сообщается, в открытии приняли участие руководители и представители министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также уполномоченные представители, работающие в сфере здравоохранения из около 50 стран мира, включая сотрудников международных организаций, представителей местных и аккредитованных в Туркменистане СМИ.

На церемонии открытия выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, который зачитал приветственное обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное участникам конференции.

Затем участники конференции посмотрели видеообращение генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который отметил весомый вклад Туркменистана в осуществление международных инициатив ВОЗ и пожелал участникам успехов в работе заседания.

Далее выступила Пирожка Остлин, исполняющая обязанности директора Европейского регионального бюро ВОЗ. Высоко оценив долгосрочное сотрудничество ВОЗ с Туркменистаном, она вручила туркменской стороне Почетную грамоту за выдающийся вклад в профилактику неинфекционных заболеваний.

В ходе первого дня заседания также выступили представители профильных ведомств Туркменистана и Европейского регионального бюро ВОЗ. Было отмечено, что принятие Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в контексте политики "Здоровье-2020" в 2013 году стало знаковым событием для Европейского региона. Данный документ закрепил основные положения и обязательства в области борьбы с неинфекционными заболеваниями и стал вектором для совершенствования систем здравоохранения, укрепления информационных систем по мониторингу программ по неинфекционным заболеваниям, включая методы профилактики и подготовку планов на национальном уровне.

Также участники заседания говорили о работе, проделанной до настоящего времени государствами-участниками и партнерами ВОЗ, что способствовало достижению позитивных результатов по борьбе с неинфекционными заболеваниями на глобальном уровне, внося тем самым вклад в процесс достижения Целей устойчивого развития и Повестки дня 2030.

По итогам первого дня конференции был организован брифинг для политологов и заинтересованных сторон. В ходе брифинга участникам была представлена информация относительно деятельности, осуществляемой ВОЗ в сотрудничестве с Туркменистаном в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.

Работа Европейской конференции ВОЗ высокого уровня продолжается.

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