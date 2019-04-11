В Туркменистане приступили к строительству административного центра Ахалской области

11 апреля 2019 12:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На территории Геоктепинского этрапа (района) Ахалского велаята (области) Туркменистана приступили к строительству административного, делового и инвестиционного центра страны, сообщает Trend в четверг со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Строительство будет вестись в два этапа – до 2022 года включительно. Центр рассчитан на более 70 тысяч жителей. Планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов и 19 средних школ. Будут созданы сеть медицинских учреждений, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, спорткомплексы и международная высшая школа коневодства.

Местность, где будет строиться новый город, изучена учёными, исследованы её экологическое состояние, сейсмичность района, говорится в репортаже.

Отметим, что первоначально административным центром данной области была столица - город Ашхабад, которая позднее была выведена в отдельную административную единицу, а центром велаята до сегодняшнего дня считался Аннау в Бугдайлыйском этрапе. Ахалский велаят находится на границе Ирана в предгорьях Копетдага.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан сотрудничает с Австрией в сфере животноводства
Бизнес 10:57
На Каспии запланировано открытие паромного сообщения Туркменбаши-Махачкала
Бизнес 10 апреля 23:56
В Туркменистане запущено газобетонное предприятие
Энергетика 10 апреля 23:12
В Туркменистане прекращается выпуск Visa Electron
ИКТ 10 апреля 23:10
В Ашхабаде проходит Европейская конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям
Туркменистан 10 апреля 12:34
Туркменистан сотрудничает с США в нефтегазовой и химической промышленности
Туркменистан 10 апреля 08:55
Лента новостей
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели учения с боевой стрельбой
Политика 13:27
В Баку сохранится умеренная погода
Общество 13:18
Представители Международного комитета красного креста встретились с азербайджанскими военнослужащими
Политика 13:17
Анар Багиров: Коллегия адвокатов внесет свой вклад в обеспечение правосудия
Общество 13:07
Открытие российских физиков ускорит оптоволоконный интернет
В мире 13:00
Еще одна российская авиакомпания планирует начать полеты в Азербайджан
Бизнес 12:59
Константин Курылев: Подписание Каспийской конвенции укрепило позиции Азербайджана в регионе
Бизнес 12:58
Вооруженные силы Нигерии эвакуировали целый город из-за военной операции
В мире 12:55
Суд оставил под арест Роберта Кочаряна
Армения 12:53