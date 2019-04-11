В Туркменистане приступили к строительству административного центра Ахалской области

АШХАБАД /Trend/ - На территории Геоктепинского этрапа (района) Ахалского велаята (области) Туркменистана приступили к строительству административного, делового и инвестиционного центра страны, сообщает Trend в четверг со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Строительство будет вестись в два этапа – до 2022 года включительно. Центр рассчитан на более 70 тысяч жителей. Планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов и 19 средних школ. Будут созданы сеть медицинских учреждений, драмтеатр, библиотека, цирк, музей, спорткомплексы и международная высшая школа коневодства.

Местность, где будет строиться новый город, изучена учёными, исследованы её экологическое состояние, сейсмичность района, говорится в репортаже.

Отметим, что первоначально административным центром данной области была столица - город Ашхабад, которая позднее была выведена в отдельную административную единицу, а центром велаята до сегодняшнего дня считался Аннау в Бугдайлыйском этрапе. Ахалский велаят находится на границе Ирана в предгорьях Копетдага.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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