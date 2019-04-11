Туркменистан и Казахстан обсудили вопросы развития приграничной торговли

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева приняла в Нур-Султане посла Туркменистана Тойлы Комекова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу казахстанского Сената.

Обсуждены перспективы взаимодействия в приграничном сотрудничестве. Глава Сената обратила внимание на предложения Мангистауской области по тринадцати направлениям, которые были представлены на рассмотрение туркменской стороны, сказано в информации.

Увеличению товарооборота, объемов грузо- и пассажиропотока будут способствовать проекты по строительству автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - Казахстан и нового моста через залив Гарабогазгол. Собеседники подтвердили готовность о реализации задач по достижению миллиардного рубежа во взаимной торговле. Ранее сообщалось, что изучается проект создания специальной зоны приграничной торговли на границе Мангистауской области Казахстана и Балканского велаята (области) Туркменистана. При этом, была отмечена необходимость наращивания товарооборота в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, строительные материалы, пищевая, химическая продукция, легкая промышленность, фармацевтика.

Отметим, что во многом приграничные Мангистау Казахстана и Балканский велаят (область) Туркменистана - схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, оба региона – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучается вопрос открытия авиасообщения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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