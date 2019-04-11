Туркменистан и Казахстан обсудили вопросы развития приграничной торговли

11 апреля 2019 13:42 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева приняла в Нур-Султане посла Туркменистана Тойлы Комекова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу казахстанского Сената.

Обсуждены перспективы взаимодействия в приграничном сотрудничестве. Глава Сената обратила внимание на предложения Мангистауской области по тринадцати направлениям, которые были представлены на рассмотрение туркменской стороны, сказано в информации.

Увеличению товарооборота, объемов грузо- и пассажиропотока будут способствовать проекты по строительству автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - Казахстан и нового моста через залив Гарабогазгол. Собеседники подтвердили готовность о реализации задач по достижению миллиардного рубежа во взаимной торговле. Ранее сообщалось, что изучается проект создания специальной зоны приграничной торговли на границе Мангистауской области Казахстана и Балканского велаята (области) Туркменистана. При этом, была отмечена необходимость наращивания товарооборота в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, строительные материалы, пищевая, химическая продукция, легкая промышленность, фармацевтика.

Отметим, что во многом приграничные Мангистау Казахстана и Балканский велаят (область) Туркменистана - схожи. Здесь доминируют нефтегазовая и химическая промышленности, оба региона – крупные транспортно-логистические хабы. Регионы связаны между собой морскими, железнодорожными и автомобильными путями. Изучается вопрос открытия авиасообщения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Страны ЦАРЭС обсудили в Ташкенте развитие возобновляемой энергетики
Энергетика 14:24
Завершается строительство туркменского участка газопровода ТАПИ
Энергетика 14:16
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет автотехнику
Тендеры 13:53
"КТК-Казахстан" закупает комплектующие высоковольтного оборудования
Тендеры 13:38
Доля экспорта в товарообороте Казахстана составила 70,4%
Бизнес 13:37
"КТК-Казахстан" закупает водонагреватели
Тендеры 13:31
Лента новостей
Профсоюзы Судана выступили за создание гражданского совета на переходный период
В мире 14:57
Евросоюз призвал немедленно прекратить боевые действия в Ливии
В мире 14:52
Фонд молодежи Азербайджана оплатит обучение значительного числа студентов
Общество 14:52
АБИИ: Узбекистан может вновь стать сильной экономикой в регионе
Бизнес 14:41
Экс-президент Эквадора назвал выдавшего Ассанжа Морено предателем
В мире 14:41
Оппозиция Судана выступила за передачу власти переходному правительству
В мире 14:40
В национальных парках Азербайджана создаются туристические тропы (ФОТО)
Туризм 14:38
Цены на малолитражные автомобили в Баку повысились
Бизнес 14:35
Президент Австрии назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие
В мире 14:28