Назначен новый министр энергетики Туркменистана

13 апреля 2019 09:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министром энергетики Туркменистана назначен Мырат Артыков, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованный указ президента страны.

До этого назначения он занимал пост главы представительства министерства энергетики Туркменистана в Афганистане.

Чарымырат Пурчеков, занимавший пост министра энергетики ранее, назначен вице-премьером по вопросам строительства, энергетики и коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что по сравнению с 2018 годом больше почти на 30 процентов.

Туркменистан продает электроэнергию Афганистану, Ирану. Официальный Ашхабад изучает также перспективы поставок на рынки Кавказа, Центральной и Южной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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